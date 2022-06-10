С грозами и солнышком: на выходных в Мурманской области воздух прогреется до +22

На выходных в Мурманской области наконец-то будет тепло.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выходных в Мурманской области наконец-то будет тепло. В субботу нас даже минуют дожди.
- 11 июня наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +17+22 градусов. Ветер ночью слабый переменный, днем южный умеренный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
В воскресенье, 12 июня, ожидается влияние циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северном направлении. В регионе пройдет дождь, местами ожидается порывистый ветер, днем возможны грозы. Температура воздуха днем составит +16...+21.
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