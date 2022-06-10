Дым шел из уборной: житель Мурманской области решил покурить на борту самолета

Командир воздушного судна сообщил стражам порядка, что один из пассажиров во время полета курил в туалете.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Пассажир самолета "Санкт-Петербург – Махачкала" решил покурить на борту воздушного судна. С мужчиной разбирались сотрудники транспортной полиции.
Командир воздушного судна сообщил стражам порядка, что один из пассажиров во время полета курил в туалете.
- В отношении 41-летнего жителя Мурманской области составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКФО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru