Дым шел из уборной: житель Мурманской области решил покурить на борту самолета

Командир воздушного судна сообщил стражам порядка, что один из пассажиров во время полета курил в туалете. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пассажир самолета "Санкт-Петербург – Махачкала" решил покурить на борту воздушного судна. С мужчиной разбирались сотрудники транспортной полиции.

Командир воздушного судна сообщил стражам порядка, что один из пассажиров во время полета курил в туалете.

- В отношении 41-летнего жителя Мурманской области составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКФО.

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