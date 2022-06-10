Когда отключили дома воду: в Мурманске голый мужчина при детях купался в фонтане [видео]

Хоть в Мурманске совсем не жарко и на дворе даже не 2 августа, находятся смельчаки, которые решают искупаться с фонтане. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Хоть в Мурманске совсем не жарко и на дворе даже не 2 августа, находятся смельчаки, которые решают искупаться с фонтане. Причем голышом.

Так, в фонтан, который находится в центральном сквере на Пяти Углах, залез голый мужчина. Северянина не смущали даже дети, которые гуляли рядом и катались на велосипеде. Инцидент сняли на видео.

- Воду отключили, вот и моется, - шутят в комментариях в паблике "Мурманск Live" (18+).

Как сообщили "КП"-Мурманск в пресс-службе УМВД по Мурманской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним: весной по центру Мурманска бегала голая девушка, а в Кандалакше заметили мужчину без одежды.

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