Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 июня 2022 11:42

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 12 человек

Такие данные опубликовал оперштаб за 10 июня 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Больше всего зараженных приходится на Мурманск.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 10 июня 2022 года, за последние сутки 12 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+7, всего 66277).

Умерли с марта 2020 года 3 328 человек. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 766 жителей Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru