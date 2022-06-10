Следственный комитет проводит проверку по найденным в Коле человеческим останкам

Предположительно, в довоенный период времени на этом участке местности располагалось кладбище. Фото: vk.com/kola_official51

9 июня в Коле между домами №26 и №29 на проспекте Советском нашли человеческие останки. В том месте сейчас ведутся ремонтные работы по реконструкции проспекта.

Следком проводит проверку по факту обнаружения останков.

- Предположительно, в довоенный период времени на этом участке местности располагалось кладбище. Следователь завершил осмотр места происшествия, по костным останкам планируется назначить генетические и судебно-медицинские экспертизы для установления давности и причин смерти, проводятся необходимые проверочные мероприятия, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

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