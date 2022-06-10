Летел в Москву в тайне от будущей супруги: сотрудник МЧС из Мурманска сделал девушке предложение в эфире ТНТ

Спасатель записал свой ролик в паре с актером сериала «СашаТаня» Андреем Гайдуляном. Фото: телеканал ТНТ

Сотрудник ГУ МЧС России по Мурманской области Константин Пашенин необычным образом позвал замуж свою возлюбленную. Так, мужчина сделал ей предложение в эфире телеканала ТНТ.

Жених давно хотел креативно обставить важное событие, и, узнав о конкурсе ТНТ «Сделай предложение в эфире», сразу же отправил свою заявку. Когда мурманчанину сказали, что его видеовизитка победила, ему пришлось лететь в Москву в тайне от будущей супруги.

- Мы с моей любимой Юлей всегда вместе. Когда пришло сообщение от ТНТ, телефон лежал на панели в машине, надеюсь, она не видела. Или не подала виду. Потом я проработал легенду своего отсутствия на целый день: замаскировал полет в Москву учениями в удаленном районе Мурманской области. Чувствовал себя тайным агентом, – рассказывает Константин.

Спасатель записал свой ролик в паре с актером сериала «СашаТаня» Андреем Гайдуляном, который опасался, что его экранный образ может отпугнуть будущую невесту.

- СашаТаня» – тот еще образец для подражания, очень надеялся, что наши образы не оттолкнут невесту Кости. Потому что он отличный парень, я это понял за пять минут наших совместных съемок, с ним точно не пропадешь! Так что теперь его будущая жена будет жить по слогану ТНТ – "Чувствуй нашу любовь", – отметил Андрей Гайдулян.

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