"Было сложно, но интересно": сотрудники Мурманского краеведческого музея исследовали остров Кильдин

Несмотря на суровую погоду, все задачи первого этапа полевых работ были выполнены. Фото: vk.com/mokm51

7 июня сотрудники Мурманского областного краеведческого музея вернулись из экспедиции, которая проходила на острове Кильдин в Баренцевом море.

В течение 4 дней специалисты исследовали западную, восточную и центральную части острова. Они собрали богатый фото- и видеоматериал из интересных географических объектов и памятников природы, получили данные по обитающим там птицам.

- Это была очень тяжелая, но важная и интересная работа, которая требует дальнейшего продолжения, - отметил начальник экспедиции Алексей Александрович Большаков.

Несмотря на суровую погоду, все задачи первого этапа полевых работ были выполнены. В планах на это лето - изучить центральные районы Кольского полуострова.

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