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Общество10 июня 2022 10:17

"Было сложно, но интересно": сотрудники Мурманского краеведческого музея исследовали остров Кильдин

Специалисты Мурманского краеведческого музея вернулись из экспедиции на острове Кильдин
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Несмотря на суровую погоду, все задачи первого этапа полевых работ были выполнены. Фото: vk.com/mokm51

Несмотря на суровую погоду, все задачи первого этапа полевых работ были выполнены. Фото: vk.com/mokm51

7 июня сотрудники Мурманского областного краеведческого музея вернулись из экспедиции, которая проходила на острове Кильдин в Баренцевом море.

В течение 4 дней специалисты исследовали западную, восточную и центральную части острова. Они собрали богатый фото- и видеоматериал из интересных географических объектов и памятников природы, получили данные по обитающим там птицам.

- Это была очень тяжелая, но важная и интересная работа, которая требует дальнейшего продолжения, - отметил начальник экспедиции Алексей Александрович Большаков.

Несмотря на суровую погоду, все задачи первого этапа полевых работ были выполнены. В планах на это лето - изучить центральные районы Кольского полуострова.

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