Настоящий хороший мальчик. В поселке в Мурманской области собака убирает оставленный людьми мусор

С Чарли можно брать пример людям. Фото: vk.com/pasvik51

Герои могут быть и четвероногими. Так, в приграничном поселке Раякоски в Мурманской области живет пес Чарли, который вместе с хозяйкой убирает оставленный людьми мусор.

- Забавно то, что не каждый человек способен не пройти мимо брошенных кем-то упаковок и прочих отходов, а тут собака, которая на уровне инстинкта старается сделать мир вокруг себя чище. Вот бы все люди были такими же сознательными! Давайте брать пример с Чарли и доносить до урны то, что не смогли донести другие, - рассказали сотрудники заповедника «Пасвик».

А пока всех желающих ждут 12 июня в 12.00 на парковке у водопада Шуонийоки. В этом живописном месте и в уникальном кедровнике пройдет уборка.

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