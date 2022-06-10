Пришлось закрыть урной. Житель Мурманска провалился в яму на остановке

За комментарием «КП» обратилась в администрацию Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Асфальт в Мурманске не везде проходит проверку на прочность. Так, с жителем областного центра случилась неприятность на остановке «Проспект Кирова», где обнаружилась глубокая яма.

- Я туда провалился, закрыл мусоркой, так как больше нечем было. Надеюсь, примут меры и никто больше не пострадает, - рассказал Руслан Тулупов.

За комментарием «КП» обратилась в администрацию Мурманска.

Напомним: в Мурманской области наносят разметку специальным холодным пластиком, который более устойчив к воздействию, чем другие материалы.

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