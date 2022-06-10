Полярному вручили Меч Победы в Москве

Всего клинки получат 45 городов. Фото: скрин видео vk.com/chibis.andrey

Городу воинской славы Полярному передали Меч Победы на торжественной церемонии в Москве. Уникальные клинки для 45 городов России вручную выковали мастера с Урала.

- Почетное звание Полярному было присвоено 5 мая 2008 года указом Президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Гордимся подвигом нашего великого народа! Север помнит! - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Изделия украшены растительным орнаментом и дарственной надписью для каждого города. На обратной стороне высечена цитата князя Александра Невского: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет".

Напомним: в 2015 году такой меч получил Мурманск.

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