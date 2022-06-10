В Туломе появится этнографический комплекс о культуре и истории коренных народов Севера

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о создании в Туломе этнографического комплекса. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о создании в Туломе этнографического комплекса. Он будет состоять их нескольких частей, например, ремесленной мастерской, жилищ коренных народов, фотозон, музей и т.д.

- Идея по созданию комплекса была впервые озвучена в феврале текущего года на встрече саамских лидеров с главой региона в преддверии празднования Международного дня саамов, - сообщили в правительстве региона.

Как мы писали ранее, в Ловозеро может появиться музей под открытым небом. Для него планируют воссоздать саамские жилища.

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