Обогатились на 5 миллионов рублей: в Мурманске вынесли приговор трем инсценировщикам ДТП

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске состоялся суд над тремя мошенниками, которые разводили на деньги страховые компании.

На рассмотрении у организаций были документы на возмещение крупных страховых выплат по ДТП. Аварии показались подозрительными и неспроста: оказалось, что они подстроены.

Полицейские задержали трех подозреваемых, а потом еще одного. При инсценировках аварий каждый из них использовал личный дорогой автомобиль немецкого производства. Для повреждений машин в ход пошли канцелярский нож и наждачка.

- С 2018 по 2020 год злоумышленники сымитировали четыре ДТП, за которые незаконно получили более 5 миллионов рублей, причинив страховым компаниям крупный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Один мурманчанина приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Двух других участников группы отправят на обязательные работы на срок 200 и 280 часов. Уголовное дело в отношении лидера аферистов все еще расследуется.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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