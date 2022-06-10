Бывший губернатор Марина Ковтун вернулась в Мурманскую область

В 2019 году после отставки экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун переехала жить к детям в Москву. Фото: личный архив

В 2019 году после отставки экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун переехала жить к детям в Москву. Но про Заполярье не забывает и часто приезжает, не упуская возможность порыбачить.

В своем аккаунте в одно из соцсетей Марина Васильевна поделилась сделанным в Варзуге кадрами. В старинном селе сейчас идет семужья рыбалка. И экс-губернатору уже улыбнулась удача.

В сентябре прошлого года Марина Ковтун сообщила, что установила личный рекорд на рыбалке - поймала лосося весом 12,3 килограмма.

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