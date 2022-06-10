Череп и кости под асфальтом. Рабочие в Коле раскопали проспект, а потом вызвали полицию

Рабочим пришлось вызывать полицию. Фото: vk.com/kola_official51

Весной в Коле началась запланированная реконструкция проспекта Советского. Часть его сделают пешеходной зоной, расширят и уложат новый асфальт. Во время работ сотрудники компании-подрядчика нашли человеческие останки - череп и кости.

- Там дома настроены на месте, где раньше кладбище было. Как раз подъем в горку по Андрусенко. Помимо кладбища на Каменном острове были еще два: это и у церкви. Запамятовал какое из них Стрелецким называлось, - написал в паблике "[Z] Новости г. Кола" (18+).

Находку зафиксировали сотрудники полиции.

Под асфальтом нашли кости и череп. Фото: vk.com/kola_official51

Напомним: это уже не первый подобный череп. Так, осенью 2019 года во время работ на том же Советском проспекте уже находили череп.

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