В Мурманске сотрудника УГИБДД лишили звания капитана за избиение подростка

Сотрудника УГИДД уволили после случившегося. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске суд вынес приговор уже бывшему сотруднику УГИБДД. Как сообщает прокуратура Мурманской области, его обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства).

В апреле 2020 на улице Адмирала Лобова сотрудники ДПС заметили машину, которая ехала не по правилам. Водителю дали сигнал остановиться, но он его проигнорировал и попытался скрыться. При этом он проехал на «красный» и превысил скорость. Остановить авто удалось в одном из дворов на улице Полины Осипенко. Оказалось, что за рулем был 17-летний подросток, который все-таки решил сдаться.

- Несмотря на то, что несовершеннолетний не оказывал сопротивления, подсудимый нанес ему не менее одного удара кулаком по голове, а затем повалил на землю и нанес не менее 4 ударов ногой по телу и не менее 14 ударов руками по голове, - уточнили в прокуратуре.

Свою вину сотрудник УГИБДД не признавал.

- С учетом собранных следствием доказательств приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также лишение звания капитан полиции, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Также на два года ему запрещено занимать должности, связанные со служебными функциями представителя власти в правоохранительных органах на срок.

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