В Мурманске на две недели ограничат движение транспорта по Кольскому проспекту

Согласно постановлению администрации города, там нельзя будет ездить с 8.00 12 июля до 17.00 26 июля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ограничат движение всех видов транспорта по Кольскому проспекту на две недели. Запрет будет действовать на проезжей части в районе дома № 110.

Согласно постановлению администрации города, там нельзя будет ездить с 8.00 12 июля до 17.00 26 июля.

Напомним: по Верхне-Ростинскому шоссе в Мурманске до 20 июля ограничат движение. Там же запретят остановку и стоянку всех видов транспорта.

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