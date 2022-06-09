В Мурманске на две недели ограничат движение транспорта по Кольскому проспекту

Согласно постановлению администрации города, там нельзя будет ездить с 8.00 12 июля до 17.00 26 июля.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске ограничат движение всех видов транспорта по Кольскому проспекту на две недели. Запрет будет действовать на проезжей части в районе дома № 110.
Согласно постановлению администрации города, там нельзя будет ездить с 8.00 12 июля до 17.00 26 июля.
Напомним: по Верхне-Ростинскому шоссе в Мурманске до 20 июля ограничат движение. Там же запретят остановку и стоянку всех видов транспорта.
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