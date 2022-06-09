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Общество9 июня 2022 14:20

В Мурманске гостит африканский "Егор Летов"

Сухогруз ходит под флагом Либерии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
У судовладельца также есть судно "Виктор Цой". Фото: vk.com/murmansk.region

У судовладельца также есть судно "Виктор Цой". Фото: vk.com/murmansk.region

Совсем недавно в Мурманске гостили такие звезды, как Пелагея и Денис Майданов. А сейчас к нам добрался..."Егор Летов". Однако группа Гражданская оборона тут не причем.

Как пишет паблик "Регион 51" (12+), Egor Letov - это сухогруз, который прибыл в столицу Заполярья под флагом Либерии.

Что интересно, судовладельцу принадлежит еще и судно под названием "Виктор Цой".

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