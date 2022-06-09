Ест прямо с рук: в Оленегорске сотрудники предприятия угощали голодную лису

Лиса часто заходит в гости к рабочим. Фото: Дмитрий Лебедев
В Оленегорске на местное промышленное предприятие часто захаживает лисичка. Людей она немного побаивается, но полакомиться чем-нибудь вкусным никогда не откажется. Как говорится, голод не тетка.
Северянин Дмитрий Лебедев поделился с "КП"-Мурманск" видео с рыжей плутовкой. На нем она кушает прямо из рук рабочих.
- Заходит к нам обычно ночью. Есть все подряд, - отметил мужчина.
Напомним: в Кандалакше ищут хозяев забравшегося на дерево енота.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru