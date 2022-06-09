Ест прямо с рук: в Оленегорске сотрудники предприятия угощали голодную лису

Лиса часто заходит в гости к рабочим. Фото: Дмитрий Лебедев

В Оленегорске на местное промышленное предприятие часто захаживает лисичка. Людей она немного побаивается, но полакомиться чем-нибудь вкусным никогда не откажется. Как говорится, голод не тетка.

Северянин Дмитрий Лебедев поделился с "КП"-Мурманск" видео с рыжей плутовкой. На нем она кушает прямо из рук рабочих.

- Заходит к нам обычно ночью. Есть все подряд, - отметил мужчина.

Напомним: в Кандалакше ищут хозяев забравшегося на дерево енота.

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