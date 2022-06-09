10 июня в Мурманской области будет до +20 и дождливо

Днем 10 июня в регионе будет до +10...+15, а на юге и вовсе +20. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что в Мурманской области цветет черемуха, а по народным приметам это - к похолоданию, прогноз синоптиков, в целом, радует. Днем 10 июня в регионе будет до +10...+15, а на юге и вовсе +20. Правда, ожидаются дожди.

- 10 июня дождь пройдет местами, температура воздуха существенно не изменится. 11 июня существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +15+20°, на востоке области до +10+15°, - сообщили в гидрометцентре.

Напомним: на озере Имандра в +20 нашли айсберг.

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