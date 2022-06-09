Андрей Чибис про информацию, что в Мурманской области есть трудовые лагеря для беженцев: "Глупость и позор"

Глава Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал информацию, которая распространилась в сети, что в регионе есть трудовые лагеря для беженцев из ЛНР и ДНР. Фото: Правительство Мурманской области

Глава Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал информацию, которая распространилась в сети, что в регионе есть трудовые лагеря для беженцев из ЛНР и ДНР.

- Посмотрел этот фейк - глупость и позор. Мурманск - самый крупный город за Полярным кругом в мире. Он активно развивается и экономически, и с точки зрения качества жизни, - сообщил Андрей Чибис в эфире Первого канала.

Также он отметил, что в Заполярье помогают всем приехавшим, кому нужна помощь. А из Мурманской области в республики отправлены тонны гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что регион может принять более двух тысяч человек из ДНР и ЛНР.

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