Северяне привезли клещей из Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, Москвы

В Роспотребнадзоре по Мурманской области рассказали о последних обращениях северян, которых покусали клещи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре по Мурманской области рассказали о последних обращениях северян, которых покусали клещи. Таких случаев за последнюю неделю выявили четыре.

- Укусы произошли во время пребывания на территории Республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областей, г. Москва. Среди обратившихся случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) не зарегистрировано, - уточнили в Управлении.

Напомним: в Мурманской области зарегистрирован случай заболевания клещевым боррелиозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru