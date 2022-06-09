Руководству приюта в Мурмашах, где случилась вспышка коронавируса, прокуратура объявила предостережение

Учреждение проверила прокуратура, и Мурманский межрайонный природоохранный прокурор объявил руководству предостережение. Фото: Комитет по ветеринарии Мурманской области

Весной в мурмашинском Центре содержания животных произошла вспышка коронавируса и парвовируса. Из-за этого волонтерам на время ограничили посещение приюта, а сотрудники перешли на особый режим работы: усиленную дезинфекцию, изоляцию больных животных и т.д. По предварительным данным, из-за болезней уже умерли 16 собак, но в приюте уверяют, что эпидемия идет на спад.

Учреждение проверила прокуратура, и Мурманский межрайонный природоохранный прокурор объявил руководству предостережение. В надзорном органе считают, что вспышка произошла по вине самого ЦСЖ, в том числе потому, что не доглядел ветеринарный врач.

- И еще немаловажный момент: есть мнение, что источник заразы – сам приют, однако ветврачи говорят, что эта инфекция носит сезонный характер. Любая собака может заразиться, съев что-то не то на улице, - рассказала «АиФ–Мурманск» помощник природоохранного прокурора Людмила Овечкина.

Напомним: в Первомайском округе Мурманска нашли убитую собаку.

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