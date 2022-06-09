В Первомайском округе Мурманска нашли убитую собаку с глубокой раной на груди

В Первомайском округе Мурманска нашли убитую собаку. Фото: Валентина Бастрыкина
В Первомайском округе Мурманска нашли убитую собаку.
- Утром 9 июня возле дома 32 на улице Достоевского убит пес, есть глубокая рана в области сердца. Кастрирован, с биркой. Может кто узнал бездомыша? - спрашивают волонтеры группы фонда помощи бездомным животным "Ищу Человека".
В полиции уже занялись этой историей.
- По мониторингу СМИ в полиции зарегистрировано сообщение об убитой собаке. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщила "КП"-Мурманск" врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.
Напомним: выжившую в аварии под Кандалакшей с тремя погибшими собаку ищут всей страной.
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