В Мурманске эвакуируют участки мировых судей Ленинского района из-за угрозы взрыва

Всех находящихся в здании эвакуируют.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Днем 9 июня от неизвестных поступила информация об угрозе взрыва в здании на улице Халатина, 5 в Мурманске. Здесь находятся участки мировых судей Ленинского района, а также еще ряд организаций, в том числе от "Мурманэнергосбыта" и кафе.
Всех находящихся в здании эвакуируют. Об этом сообщил источник "КП".
Напомним: ранее неоднократно эвакуировали студентов и преподавателей Мурманского государственного технического университета.
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