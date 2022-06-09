Последним аргументом стали разбитые бутылки: жительница Полярных Зорь сломала сожителю челюсть

Мужчина рассказал полицейским, что накануне он был дома и распивал алкоголь вместе с северянкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летних житель Полярных Зорь попал в больницу после ссоры с сожительницей. Его травмы медики квалифицировали как вред здоровью средней тяжести .

Мужчина рассказал полицейским, что накануне он был дома и распивал алкоголь вместе с северянкой. У них возникла словесная перебранка, которая переросла в скандал.

- В качестве последнего аргумента женщина схватила две пустые бутылки и ударила полярнозоринца по голове с двух сторон. Тот получил резаные раны и перелом челюсти. Сожительница, осознав, что произошло, вызвала "скорую", - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

50-летняя полярнозоринку задержали. Она призналась в случившемся и пояснила, что в пылу ссоры не смогла справиться с негативными эмоциями.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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