В Мончегорске виновник ДТП выплатил 1,7 миллиона рублей пострадавшей стороне ради продажи квартиры

После вступившего в силу решения суда в отношении должника возбудили исполнительное производство. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мончегорска, совершив ДТП, должен был выплатить пострадавшей стороне материальный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей, однако делать этого не спешил.

После вступившего в силу решения суда в отношении должника возбудили исполнительное производство. Судебные приставы узнали, что мужчине принадлежат две квартиры, и наложили запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью.

Вскоре мончегорец пришел к приставу с просьбой снять запрет, так как он продает одну из квартир, а для оформления сделки по купле-продаже его ждет риэлтор. Мужчине сказали, что для этого нужно полностью погасить долг.

- Северянину ничего не оставалось делать, как оплатить ущерб. Запрет на регистрационные действия с недвижимостью был снят, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru