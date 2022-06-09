В Мончегорске виновник ДТП выплатил 1,7 миллиона рублей пострадавшей стороне ради продажи квартиры

После вступившего в силу решения суда в отношении должника возбудили исполнительное производство.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Житель Мончегорска, совершив ДТП, должен был выплатить пострадавшей стороне материальный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей, однако делать этого не спешил.
После вступившего в силу решения суда в отношении должника возбудили исполнительное производство. Судебные приставы узнали, что мужчине принадлежат две квартиры, и наложили запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью.
Вскоре мончегорец пришел к приставу с просьбой снять запрет, так как он продает одну из квартир, а для оформления сделки по купле-продаже его ждет риэлтор. Мужчине сказали, что для этого нужно полностью погасить долг.
- Северянину ничего не оставалось делать, как оплатить ущерб. Запрет на регистрационные действия с недвижимостью был снят, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.
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