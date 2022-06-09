Андрей Чибис: Информация о трудовых лагерях в Мурманской области для беженцев из ДНР - фейк

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал информацию, что в регионе созданы трудовые лагеря для беженцев из ДНР. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал информацию, что в регионе созданы трудовые лагеря для беженцев из ДНР.

- Посмотрел этот фейк - глупость и позор. Мурманск - самый крупный город за Полярным кругом в мире. Он активно развивается и экономически, и с точки зрения качества жизни, - сообщил Андрей Чибис в эфире Первого канала. - Мы стараемся всем помогать, и тем, кто к нам приезжает, и тем, кто находится в ДНР и ЛНР. Сегодня еще два вагона гуманитарной помощи, которые собрали северяне, отправятся туда, и точно для каждого, готового работать, работа найдется. Всем, кто приедет к нам, найдется забота.

Напомним: согласно федеральному документу, Мурманская область может принять 2452 беженца из ЛНР и ДНР. Это максимальный показатель по Северо-Западному ФО. Сейчас в регионе находятся 385 человек с таким статусом. В Заполярье они могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Также им активно помогают с работой, с устройством детей в детские сады и школы.

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