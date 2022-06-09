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Происшествия9 июня 2022 13:30

Почувствовал себя Отелло, но шекспировской трагедии не случилось: житель Мурманска чуть не задушил свою жену

Пьяный житель Мурманска пытался задушить свою жену
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
33-летнего злоумышленника задержали. Тот сознался в содеянном.

33-летнего злоумышленника задержали. Тот сознался в содеянном.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

32-летней мурманчанке пришлось обращаться в полицию после ссоры с мужем. Женщина сообщила стражам порядка, что супруг угрожает ей убийством.

- Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между супругами произошел словесный конфликт. Мужчина был пьян, и во время внезапно возникшей ссоры он начал угрожал женщине убийством, схватил ее за шею и стал душить. Словесные угрозы лишить ее жизни северянка восприняла, как реально осуществимые, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

33-летнего злоумышленника задержали. Тот сознался в содеянном.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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