Общественный транспорт Мурманска изменит расписание движения в праздничные дни

Общественный транспорт Мурманска поменяет расписание движения в выходные и праздничные дни июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Общественный транспорт Мурманска поменяет расписание движения в выходные и праздничные дни июня.

Как сообщает АО "Электротранспорт" , 11 июня все троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию "Суббота", 12 и 13 июня - по расписанию "Воскресенье".

Автобусный маршрут «По городскому кладбищу» будет ходить 11,12 и 13 июня.

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться в разделе «Расписание» на сайте предприятия-перевозчика.

Напомним: из Никеля до Мурманска можно будет добраться на новом автобусе. Он начнет курсировать с 1 июля.

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