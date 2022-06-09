В Мурманске обнаружили рыбные предприятия-призраки

Продукция отправилась в Москву и Татарстан. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в Мурманске два фантомных предприятия.

Они были зарегистрированы в 2022 году в ФГИС «Меркурий» на основании договоров аренды нежилых производственных помещений. При этом арендодатели подлинность заключенных договоров не подтвердили.

Одно предприятие в марте оформило 10 ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на 1471 килограмм рыбы (треска, хек, минога, корюшка), при этом в документах сведений об использованном сырье не было. По сведениям госветслужбы, заключения о ветеринарно-санитарной экспертизе под номерами, указанными в ВСД, предприятию не выдавались, и фактически такая экспертиза не проводилась. Непроверенную рыбу отправили в Крым, Амурскую область, Приморский край и Санкт-Петербург.

Другая организация в апреле оформила 2 ВСД на 600 килограммов краба неизвестного происхождения. Продукция отправилась в Москву и Татарстан.

- Для того, чтобы прекратить оборот потенциально небезопасной продукции, Россельхознадзор аннулировал учетные записи в ФГИС «Меркурий», предприятия исключены из информационной системы как «фантомные». Фантомные организации не могут оформлять документы и заниматься продажей своих товаров, - сообщили в ведомстве.

Информацию о «фантомных» предприятиях направили в территориальные управления Россельхознадзора, в чьи регионы пришла продукция, а также в правоохранительные и налоговые органы.

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