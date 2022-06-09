Животных из океанариума в Мурманске увезут в Москву

А пока северян тревожит новость, что ластоногих артистов хотят отправить в Московский зоопарк. Фото: vk.com/okeanarium51

С 1 января 2022 года океанариум в Мурманске закрыт - он не смог получить лицензию на работу по ряду причину. Главная - здание не соответствует новым требованиям.

Вопрос с реконструкцией решается небыстро, конкретного решения еще нет. Собственник заключил договор на инженерные изыскания.

А пока северян тревожит новость, что ластоногих артистов хотят отправить в Московский зоопарк. Мера называется временной - только пока идет реконструкция. Но сотрудники переживают за подопечных. Живому символу океанариума тюленю Филе уже почти 35 лет, пенсионер! Как он переживет дорогу?

- При закрытии на реконструкцию есть возможность разместить тюленей здесь, в океанариуме, а вот дорогу возрастные животные могут перенести плохо, так что вариант «на время ремонта» если он будет - это чушь, - рассказала сотрудница учреждения Наталья Раевская.

Как отметила директор океанариума Ирина Коротыш, на следующей неделе состоится встреча с представителями зоопарка, на которой будет решаться вопрос переезда.

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