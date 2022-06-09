Ремонт автодороги Североморск-Североморск 3 планируют завершить к концу лета

В начале 2022 года трасса перешла в региональную собственность, а ее износ составлял порядка 70%. Фото: правительство МО

В Мурманской области продолжает ремонт автодороги Североморск – Североморск-3. Обновление идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В начале 2022 года трасса перешла в региональную собственность, а ее износ составлял порядка 70%, поэтому потребовалась полноценная реконструкция.

- Подрядчик выполняет фрезерование покрытия на участке в 7 километров. На сегодняшний день снято более 30 тысяч квадратных метров старого дорожного полотна. Когда работы по фрезерованию будут завершены, начнется укладка 70 тысяч квадратных метров асфальта с применением смеси А16ВН, - сообщили в минтрасе региона.

Также запланированы работы по обновлению оставшихся участков автодороги, протяженность которой составляет 26 километров. Сейчас проводится дефектовка асфальтобетонного покрытия.

Завершить работы должны 31 августа.

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