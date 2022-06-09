Рекордсменами по росту цен в Мурманской области стали яблоки, лук и чай

Рекордсмен по удорожанию - яблоки, на который цена выросла на 3,4%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на продукты, которые относятся к категории социально значимых. Для этого были запрошены данные о стоимости товаров в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска.

Рекордсмен по удорожанию - яблоки, на который цена выросла на 3,4%. Следом идут лук, черный чай, рис, молоко, хлеб и булочные изделия, мука и говядина.

- Снижение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 4,8%), морковь (на 1,6), охлажденные и мороженые куры, гречневую крупу (на 1,1), пшеничную муку (на 0,7%), - уточнили в Мурманскстате.

Напомним: в конце мая дешевели капуста и сахар.

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