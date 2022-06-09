Хедлайнером фестиваля Imandra Viking Fest-2022 станет группа "Эпидемия"

27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest. Фото: vk.com/epidemiaru

27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest. Напомним: изначально его хотели провести 16 и 17 августа.

- Хедлайнером станет группа "Эпидемия", - сообщили организаторы фестиваля.

В прошлом году северяне могли увидеть группу "Кипелов", в 2019-м - "Арию". В 2020 году фестиваль не проводили из-за пандемии.

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