Аромат волшебный! В Мурманске пышно цветет черемуха, северяне ждут похолодания

Мурманск окончательно преобразился после серой весны и стал зеленым. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманск окончательно преобразился после серой весны и стал зеленым. А еще постепенно его украшают краски от цветущих цветов и деревьев.

- На днях заметила непривычный запах в квартире. Выглянула в окно и поняла, что это цветет черемуха! Да так пышно! - рассказала "КП"-Мурманск" мурманчанка Ольга Валентиновна.

Постепенно Мурманск украшают краски от цветущих цветов и деревьев. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По народным приметам, укутанная белым цветом черемуха - это к похолоданию. Хотя в пику этому синоптики обещают тепло до +20.

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