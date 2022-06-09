Уничтожены 160 кв.м и товары. Что произошло рано утром на Первомайском рынке в Мурманске

Пострадавших при пожаре нет. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
Рано утром 9 июня в Мурманске вспыхнул торговый павильон на Первомайском рынке. На месте работали пожарные.
- Информация о возгорании на улице Щербакова, 11 поступила по системе «112» в 05.47. В павильоне сгорели стены, потолок по всей площади здания 160 квадратных метров, а также товары народного потребления. Пожар потушили в 07.55, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
К счастью, никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.
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