Уничтожены 160 кв.м и товары. Что произошло рано утром на Первомайском рынке в Мурманске

Пострадавших при пожаре нет. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Рано утром 9 июня в Мурманске вспыхнул торговый павильон на Первомайском рынке. На месте работали пожарные.

- Информация о возгорании на улице Щербакова, 11 поступила по системе «112» в 05.47. В павильоне сгорели стены, потолок по всей площади здания 160 квадратных метров, а также товары народного потребления. Пожар потушили в 07.55, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

К счастью, никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

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