В Мурманске торговавший мясом предприниматель скрыл от государства 3,4 миллиона рублей

Предприниматель почти год нечестно вел бухгалтерию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске суд рассмотрит дело 64-летнего предпринимателя, который торговал мясом и субпродуктами. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяют ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Почти год - с августа 2019-го до января 2021-го - предприниматель скрывал от государства часть доходов, которые должны были пойти в счет уплаты налогов и страховых взносов. Всего северянин не доплатил 3,35 миллиона рублей.

- В ходе предварительного следствия следователями СК РФ по Мурманской области проведен масштабный комплекс следственных действий и детальный анализ полученных доказательств, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

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