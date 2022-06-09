На мосту через Кольский залив в Мурманске не работали светофоры

На мосту через Кольский залив часто ломаются светофоры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На мосту через Кольский залив в Мурманске часто ломаются светофоры. Порой не работают они по несколько дней, что создает неудобства для водителей на оживленном участке. На этой неделе светофоры вновь перестали гореть. Ситуацией после сигналов водителей занялись прокуратура и ГИБДД.

- Установлено, что на пересечении прибрежной автодороги и моста через Кольский залив повреждены секции светофора, а также нарушен режим работы пофазного регулирования движения на перекрестке, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Так как светофор явно не торопились чинить, ведомство возбудило дело в отношении ответственного за содержание объектов дорожной инфраструктуры на указанном участке ГОКУ по управлению автомобильными дорогами Мурманской области административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Суд назначил штраф 120 тысяч рублей.

Сейчас светофор починили.

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