Художники фестиваля уличного искусства создадут для Росты 16 новых муралов

Мероприятие объединит художников из разных регионов России. Фото: gov-murman.ru
В июле в Мурманске пройдет Арктический фестиваль урбан-арта «Рост». Художники из разных городов России будут преображать микрорайон Роста.
- Мероприятие объединит художников из Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Якутска, Архангельска, Петрозаводска, а также Москвы и Казани. Они создадут авторские муралы на 16 домах в Мурманске. По итогам фестиваля появится туристический арт-маршрут по району Роста с уникальными объектами искусства, - сообщили в региональном минграде.
Как отметила организатор фестиваля Мария Михайленко, авторов пригласили в столицу Заполярья для переосмысления пространства спального района и его преображения с помощью уличного искусства.
Мурманчан ждут на мероприятии мастер-классы, лекции, выставки, дискуссии и конференция с приглашенными художниками.
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