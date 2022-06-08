Художники фестиваля уличного искусства создадут для Росты 16 новых муралов

Мероприятие объединит художников из разных регионов России. Фото: gov-murman.ru

В июле в Мурманске пройдет Арктический фестиваль урбан-арта «Рост». Художники из разных городов России будут преображать микрорайон Роста.

- Мероприятие объединит художников из Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Якутска, Архангельска, Петрозаводска, а также Москвы и Казани. Они создадут авторские муралы на 16 домах в Мурманске. По итогам фестиваля появится туристический арт-маршрут по району Роста с уникальными объектами искусства, - сообщили в региональном минграде.

Как отметила организатор фестиваля Мария Михайленко, авторов пригласили в столицу Заполярья для переосмысления пространства спального района и его преображения с помощью уличного искусства.

Мурманчан ждут на мероприятии мастер-классы, лекции, выставки, дискуссии и конференция с приглашенными художниками.

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