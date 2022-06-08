На спорткомплексе "Снежинка" в Мурманске появится экотропа и смотровые площадки

В мае в Мурманской области завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мае в Мурманской области завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства. Итоги уже подводят. Так, большинство мурманчан решили, что важнее всего привести в порядок КП-2 "Снежинка".

- В следующем году на территории спорткомплекса должна быть организована экологическая тропа со скамейками, стендами, знаками направления движения, видовыми площадками.

Для создания экологической тропы планируются две схемы создания маршрутов: всесезонная и летняя, - рассказал глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: В Кировске появится необычная стена с героями Великой Отечественной войны.

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