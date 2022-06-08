Жителям Мурманской области рассказали, в какие часы опаснее всего находиться на улице

В Мурманской области загорать можно даже ночью в полярный день.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области загорать можно даже ночью в полярный день. На Севере кажется, что солнце у нас слабое, но на самом деле сгореть можно и у нас.
- Выше 40° Солнце находится почти 4,5 часа: с 10.40 до 15.00. Это время и считается самым опасным для длительного нахождения, UV индекс достигает 4, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).
Напомним: ранее северянам посоветовали не выходить из дома без солнцезащитного крема.
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