Жителям Мурманской области рассказали, в какие часы опаснее всего находиться на улице

В Мурманской области загорать можно даже ночью в полярный день. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области загорать можно даже ночью в полярный день. На Севере кажется, что солнце у нас слабое, но на самом деле сгореть можно и у нас.

- Выше 40° Солнце находится почти 4,5 часа: с 10.40 до 15.00. Это время и считается самым опасным для длительного нахождения, UV индекс достигает 4, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: ранее северянам посоветовали не выходить из дома без солнцезащитного крема.

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