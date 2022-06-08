На выходных в Мурманской области потеплеет до +20

На выходных погода порадует жителей Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных погода порадует жителей Мурманской области.

Как сообщает мурманский гидрометцентр, 11 июня существенных осадков в регионе не ожидается, днем воздух прогреется до +15+20, на востоке области до +10+15.

Однако до конца рабочей недели будет прохладно. 9 и 10 июня пройдут дожди различной интенсивности, а температура воздуха не поднимется выше +14.

Напомним: синоптики рассказали, какую погоду ждать этим летом в Заполярье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru