На выходных в Мурманской области потеплеет до +20

На выходных погода порадует жителей Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выходных погода порадует жителей Мурманской области.
Как сообщает мурманский гидрометцентр, 11 июня существенных осадков в регионе не ожидается, днем воздух прогреется до +15+20, на востоке области до +10+15.
Однако до конца рабочей недели будет прохладно. 9 и 10 июня пройдут дожди различной интенсивности, а температура воздуха не поднимется выше +14.
Напомним: синоптики рассказали, какую погоду ждать этим летом в Заполярье.
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