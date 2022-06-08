В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 17 человек

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+9, всего 66260). Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 8 июня 2022 года, за последние сутки 17 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+9, всего 66260).

Умерли с марта 2020 года 3 327 человек. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 738 жителей Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru