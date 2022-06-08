Высоко сижу, далеко гляжу: В Кандалакше ищут хозяев забравшегося на дерево енота

Почему енот оказался на дереве - остается загадкой. Фото: vk.com/kandaone/Руслан Марьин

На деревьях в Кандалакше сидят не только птички, но и...еноты. Полосатый забрался наверх и слезать не собирается.

- За Кировской, 33 на дереве сидит енот! У кого убежал? - спрашивают в паблике "Кандалакша онлайн" (18+).

В комментариях под постом северяне шутят, что надо внизу поставить тазик с водой и положить какие-нибудь вещи, и так как это енот-полоскун, он пойдет полоскать белье.

Очевидец случившегося Руслан Марьин поделился с "КП"-Мурманск" видео с бедолагой.

- Мы уже ушли с того места, где енот сидел, чтобы не пугать его. Хозяева животного пока не обращались, - сказал мужчина.

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