В Кировске создадут стену с портретами героев Великой Отечественной войны

В Кировске появится "Стена памяти" с портретами героев Великой Отечественной войны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске появится "Стена памяти" с портретами героев Великой Отечественной войны. Северян приглашают поучаствовать в ее создании - фотографии воевавших можно принести в Центральную библиотеку имени Горького.

- Портреты запечатлеют на гранитных стендах. Их планируется разместить вдоль лестницы к Памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Изображение на стенд наносится с помощью фотопечати, устойчивой к различным погодным условиям. Особенность панно в том, что вблизи каждый может рассмотреть отдельные портреты героев, а издалека все они складываются в изображение, - сообщили в администрации Кировска.

Когда соберется достаточное количество фотографий, специалисты разработают макет будущей «Стены Памяти». Также будет проведена реконструкция памятного знака и благоустройство территории рядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru