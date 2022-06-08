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Происшествия8 июня 2022 10:40

Вскрыл замок пинцетом: житель Кандалакши похитил из храма пожертвования прихожан

В Кандалакше мужчина похитил из храма пожертвования прихожан
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД по МО

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД по МО

В Кандалакше мужчина ограбил храм, позарившись на ящик с пожертвованиями прихожан. В ситуации разбиралась полиция.

Так, посетительница храма рассказала стражам порядка, что незнакомец вскрыл замок на ящике при помощи пинцета, который лежал рядом. Забрав деньги, мужчина скрылся. Женщина пыталась его остановить, но безуспешно.

Вором оказался ранее судимый 60-летний кандалакшанин. Его смогли найти по приметам, которые составили очевидцы. Мужчина сознался в грабеже и объяснил полицейским, что желание украсть деньги появилось спонтанно. Похищенные 2 тысячи рублей северянин потратил на личные нужды.

- В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Ему грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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