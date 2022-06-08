В Мурманской области увеличили размер материальной поддержки работающим летом подросткам

В Мурманской области увеличили материальную поддержку для подростков, которые работают летом.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Мурманской области увеличили материальную поддержку для подростков, которые работают летом. Размер выплат вырос до 4200 рублей.
Эти деньги будут единовременно выплачиваться в дополнение к зарплате. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.
- Всего в 2022 году планируется трудоустроить на временные работы не менее 5,7 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, - сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.
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