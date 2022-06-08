Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2022 10:49

В Кировске из-за аварии дома на четырех улицах остались без света

Ведутся восстановительные работы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Тем временем «Колэнерго» проводит восстановительные работы.

Тем временем «Колэнерго» проводит восстановительные работы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске произошла авария на подстанции «Колэнерго», из-за чего часть домов осталась без электричества. Отключения коснулись улиц Олимпийской, Шилейко, Советской Конституции и Юбилейной.

- МУП «Горэлектросеть» проводит работы по переключению на резервные источники питания. В часть домов уже вернулось электричество. В течение нескольких часов будут переключены все дома и учреждения, - сообщили в администрации Кировска.

Тем временем «Колэнерго» проводит восстановительные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru