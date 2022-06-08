В Кировске из-за аварии дома на четырех улицах остались без света

Тем временем «Колэнерго» проводит восстановительные работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске произошла авария на подстанции «Колэнерго», из-за чего часть домов осталась без электричества. Отключения коснулись улиц Олимпийской, Шилейко, Советской Конституции и Юбилейной.

- МУП «Горэлектросеть» проводит работы по переключению на резервные источники питания. В часть домов уже вернулось электричество. В течение нескольких часов будут переключены все дома и учреждения, - сообщили в администрации Кировска.

Тем временем «Колэнерго» проводит восстановительные работы.

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