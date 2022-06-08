В Оленегорске велосипедист-подросток сбил 71-летнего дедушку и скрылся

В Оленегорске ищут очевидцев ДТП, которое случилось 1 июня в районе дома №31 на улице Строительной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Оленегорске ищут очевидцев ДТП, которое случилось 1 июня в районе дома №31 на улице Строительной.

- Примерно в 16.00 неустановленный несовершеннолетний велосипедист наехал на 71-летнего пешехода, который шел по тротуару. Пенсионер получил травмы, его обслужили амбулаторно. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ОГИБДД МО МВД России "Оленегорский".

Свидетелей аварии и тех, у кого есть информация о ней, просят позвонить по телефонам: 8(815-52) 58-536 или 02 либо обратится в Госавтоинспекцию по адресу: ул. Бардина, 25, кабинеты 1, 2.

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