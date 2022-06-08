Разработку крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития обсудили с жителями Мурманской области

Такие встречи с коренным народами пройдут еще не раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области находится самое перспективное литиевое месторождение России - Колмозерское, на которое приходится 18,9% отечественных запасов.

Его разработку представители компаний обсудили с представители коренных малочисленных народов из Ловозера и Краснощелья. Те справедливо волнуются, что под разработку будут задействованы земли, на которых они живут, занимаются промыслом. Так, например, саами в районе месторождения занимаются оленеводством.

- Предстоит большая работа по обсуждению проекта и достижению соглашения с народом саами, оленеводами ненцами и коми, на которых потенциально может повлиять проект, - отметил заместитель председателя постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.

Такие встречи с коренным народами пройдут еще не раз.

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